Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή με σχετική ανάρτηση ανέφερε το 44% του Νεμάνια Νέντοβιτς και τα ματς με Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε όπου... πήρε φωτιά!

Μάλιστα θέτει και το ερώτημα ενόψει του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Πόσα θα έχει την 7η αγωνιστική;»

Εσείς πόσα λέτε;

44% from 3...

How many will @nedovic1624 drop in Round 7? pic.twitter.com/m2XOfiqjFE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2020