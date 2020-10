Δεν αφήνει σε ησυχία τη Ζαλγκίρις ο κορονοϊός. Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις βρέθηκε θετικός στον ιό και έτσι όλη η ομάδα μπήκε σε απομόνωση

Ο παίκτης δεν βρέθηκε στο παρκέ απέναντι στη Βιλερμπάν και το τεστ που έκανε μετά το ματς ήταν θετικό.

Η ανάρτηση των Λιθουανών.

Zalgiris team has gone into self-isolation, as Rokas Jokubaitis' COVID-19 test came back positive.

