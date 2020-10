Κατά τη διάρκεια του αγώνα Χίμκι - Ερυθρός Αστέρας, ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στα... ίσια τον Λάνγκστον Χολ σε προσπάθεια για τζαμπ σουτ.

Αν και δεν φημίζεται για τις... τάπες, ο Έρικ Μακ Κόλουμ φρόντισε να κατεβάσει τον γενικό στον άλλοτε παίκτη του Προμηθέα Πάτρας.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

@ErrickM3 follows his man and gets the block #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HpRCQVCX12

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2020