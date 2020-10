«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε όλους όσους έχασαν τους αγαπημένους τους στον τρομερό σεισμό στην Ελλάδα και την Τουρκία» ήταν το ποστάρισμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Δείτε εδώ την σχετική ανάρτηση.

Our deepest condolences to everyone who lost loved ones in the terrible earthquake in Greece and Turkey

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 30, 2020