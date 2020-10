Ολυμπιακός - Εφές: Ένα ζευγάρι γεμάτο σπουδαίες φάσεις και μπόλικο ενθουσιασμό! (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές για την 6η αγωνιστική της Euroleague και τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την διοργάνωση.

Μπορεί ο κόσμος να λείπει η Euroleague όμως θυμήθηκε μερικές από τις πιο σπουδαίες στιγμές μεταξύ των δύο ομάδων, με τα εντυπωσιακά καρφώματα να έχουν την τιμητική τους.

There have been some absolute CLASSICS between @olympiacosbc and @AnadoluEfesSK

Look back at some of the best moments here pic.twitter.com/NsCil7y6SN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2020