Ζάλγκιρις: Όριο 300 θεατών στα παιχνίδια των Λιθουανών

Αν και η πρώτη κυβερνητική απόφαση έκανε λόγο για «λουκέτο» στα γήπεδα της Λιθουανίας, τελικά θα μπορούν να παρακολουθούν τα ματς σε κλειστούς χώρους μέχρι 300 φίλαθλοι.

Αυτό σημαίνει ότι η Ζάλγκιρις Κάουνας θα έχει τη βοήθεια 300 φιλάθλων από εδώ και στο εξής στην «Zalgirio Arena» όπου στα προηγούμενα ματς είχαν βρεθεί περισσότερο από 5.000 φίλαθλοι.

Το εν λόγω μέτρο θα ισχύσει από τις 30 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες όσον αφορά τις αθλητικές αναμετρήσεις σε κλειστούς χώρους.

OFFICIAL: maximum of 300 spectators will be allowed to attend Zalgiris home games and other indoor sports venues in Lithuania FOR TWO WEEKS, according to the latest Government's decision. The new rules will come into effect on October 30.

