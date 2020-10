Φοβερή ανάρτηση της Ζενίτ για Παναθηναϊκό: «Βρεθήκαμε στην ίδια θέση, μείνετε ασφαλείς» (pic)

Όπως είναι γνωστό η Ζενίτ ήταν από τις πρώτες ομάδες που είχαν πολλά κρούσματα και μπορεί να καταλάβει στο 100% την κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο Παναθηναϊκός.

Μετά την ανακοίνωση για την αναβολή του αγώνα, η ρωσική ομάδα ανέφερε στα social media: «Παναθηναϊκέ, είχαμε βρεθεί και εμείς στην ίδια κατάσταση. Οπότε σας περιμένουμε την επόμενη φορά. Μείνετε ασφαλείς.»

@paobcgr we were in that situation.

So waiting for You next time.

Stay safe. https://t.co/kT1gbfnOOi pic.twitter.com/HmG1iOGT8f

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 28, 2020