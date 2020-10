TOP10 Euroleague: Στην κορυφή το κόψιμο του Χάντερ, από κοντά και ο ΜακΚίσικ! (vid)

Η 5η αγωνιστική της Euroleague είναι γεγονός, όπως και το TOP10 με τις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής. Τα όμορφα καρφώματα έχουν κερδίσει θέσεις στην 10άδα, με τον ΜακΚίσικ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου να βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή, με το απίθανο κάρφωμα του.

Στην κορυφή είναι ο Οθέλο Χάντερ και η μυθική του τάπα στον Γερέμπκο, στον αγώνα κόντρα στην Χίμκι.

The TOP 10 PLAYS of the week

Top Plays of the Round | @TurkishAirlines pic.twitter.com/jQi3Pi89Aa

