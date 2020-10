Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει πιάσει... φωτιά! Ο γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην αναμέτρηση με τη Χίμκι, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του αγώνα με 8/12 τρίποντα!

Αυτή η επίδοση δεν είναι η καλύτερη στη EuroLeague (10 τρίποντα έχουν ο Άντριου Γκάουτλοκ και ο Σέιν Λάρκιν), αλλά είναι ρεκόρ για έναν παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

. @TDORSEY_1 sets a new 3pt record for a Maccabi player in a @EuroLeague game (8)

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) October 23, 2020