Η ομάδα της Μόσχας ξεκίνησε εντυπωσιακά την πρώτη περίοδο αφού βρέθηκε να προηγείται με 14-4.

Εκτός από την ουσία πάντως η Χίμκι πρόσφερε και θέαμα με την συνεργασία Σβεντ και Μπούκερ για το alley oop κάρφωμα.

Δείτε την φάση...

He's back @Shved23 throws it UP for @DevinBooker31 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7o1bn6CsOG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2020