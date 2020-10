Μίροτιτς: «Έχω αναρρώσει πλήρως όμως είναι αδύνατον να παίξω» (pic)

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτης δίχως τον Νίκολα Μίροτιτς, λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου της EuroLeague σχετικά με τον κορονοϊό.

«Οπαδοί της Μπαρτσελόνα... Δοκιμάσαμε τα πάντα... Παρ' όλο που έχω αναρρώσει πλήρως, ήταν αδύνατον. Το πρωτόκολλο της EuroLeague δεν μου επιτρέπει να παίξω. Είναι κρίμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αποδεχτούμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας» ήταν το μήνυμα του πρώην NBAer.

Culés! Lo intentamos todo, hicimos todas las pruebas, y aunque estoy totalmente recuperado, no fue posible. El protocolo de la @euroleague no me lo permite. Una pena, pero sólo queda aceptarlo y apoyar a los chicos! #ForçaBarça

— Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) October 23, 2020