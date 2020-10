Χίμκι: Με ΜακΚόλουμ και Μονρό κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Αυτό και αν ήταν ξαφνικό! Η Χίμκι, μόλις λίγες ώρες από την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (23/10, 20:00, Novasports3 HD), για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, πήρε μία απρόσμενη ώθηση!

Ο Γκρεγκ Μονρό είχε δύο απανωτά αρνητικά τεστ κορονοϊού και έλαβε το ΟΚ να κάνει το ντεμπούτο του στη φετινή EuroLeague. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και για τον Έρικ ΜακΚόλου.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πρόβλημα με τις μετακινήσεις και δεν μπορούσε να ταξιδέψει στη Μόσχα.

Το πρόβλημα λύθηκε, ο ΜακΚόλουμ ακολούθησε τις διαδικασίες καραντίνας και πήρε και αυτός το «πράσινο φως» να αγωνιστεί!

