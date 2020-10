Μετά τον χορό του Βασίλη Σπαούλη, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επέλεξε τον Ιωάννη Παπαπέτρου για το επόμενο Gif της.

Λογικά θα το χρησιμοποιεί στα social media κάθε φορά που ο αρχηγός των «πρασίνων» θα έχει πάρει... φωτιά σημειώνοντας το ένα καλάθι μετά το άλλο.

Δείτε το

Some more GIF's for you all



When Papapetrou gets HOT for @paobcgr he has to cool off! pic.twitter.com/eX3RgpwhW3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 21, 2020