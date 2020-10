Mπάγερν: Η κορυφαία επίθεση της Euroleague (vid)

Στο 3-1 βρίσκεται η Μπάγερν του Τρινκέρι, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με το ξεκίνημα τους.

Οι Βαυαροί διαθέτουν την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης με 320 πόντους, έχουν το καλύτερο plus/minus με +25, ενώ είναι και 4η άμυνα με 295 πόντους.

Δείτε το video που ετοίμασε η Εuroleague

Which stat after 4 #EuroLeague games impresses you the most?

1st in Offense | 320 PTS

2nd in +/- | +25 PTS

4th in Defense | 295 PTS#worldstatisticday #FCBB #SAPSports @sapsports @euroleague pic.twitter.com/RNE5fMs68m

FC Bayern Basketball (@FCBBTogether) October 20, 2020