EuroLeague: Θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές του Ο' Μπράιαντ στην Μακάμπι (vid)

Συγκεκριμένα την σεζόν 2018-19 φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε 30 ματς της EuroLeague και μέτρησε κατά μέσο όρο 10,6 πόντους και 5,9 ριμπάουντ.

Ο Ο' Μπράιαντ αποτελεί τον νέο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα και η EuroLeague γύρισε τον χρόνο πίσω και υπενθύμισε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην «ομάδα του λαού».

Η καλύτερη βραδιά του ήταν κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, όταν και είχε 32 πόντους με 5/8 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη.

Some of the BEST PLAYS from new @kkcrvenazvezda signing Johnny O'Bryant from his last time in the EuroLeague pic.twitter.com/q7dJscX3SO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 20, 2020