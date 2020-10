Χάρισον - Ολυμπιακός: Το Κεντάκι δεν τον ξέχασε και ανέβασε την buzzer beater τριποντάρα! (vid)

O Άαρον Χάρισον έχει γράψει τη δική του ιστορία στο φημισμένο Κεντάκι με αποκορύφωμα τα τρία buzzer beaters στην March Madness του 2014, τότε που... εκτέλεσε διαδοχικά το Λούιβιλ του Ρικ Πιτίνο, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν!

Οι Wildcats δεν ξέχασαν τον πρώην παίκτη του και ανέβασαν στην σελίδα τους στο twitter το τρίποντο νίκης στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, γράφοντας: «Σαν να το έχουμε ξαναδεί αυτό».

Hmmmmm seems like we’ve seen this before pic.twitter.com/gXD9mqvdAd

— Kentucky Basketball (@KentuckyMBB) October 16, 2020