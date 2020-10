Βαρύ διάστρεμμα υπέστη ο Μάλκολμ Ντιλέινι κόντρα στη Ρεάλ και θα απουσιάσει για 20 μέρες.

Ο Αμερικανός με ανάρτηση του θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους ήταν δίπλα του σε αυτή την περιπέτεια. «Πήρα δύναμη από το γεγονός ότι όλοι οι πρώην γυμνατές μου και γιατροί της Μπαρτσελόνα με πρόσεξαν. Καλοί και γεναιόδωροι άνθρωποι. Τον σεβασμό μου», έγρααψε.

Dope that all my former trainers and doctors from Barca checked on me.. good genuine peoplemuch respect

