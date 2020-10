Για ακόμη μια φορά ο Έντι Ταβάρες έδειξε πως είναι εκ των κορυφαίων μπλοκέρ της Euroleague.

To... τείχος της Ρεάλ έκοψε αρχοντικά στον αέρα τον Ζακ Λεντέι στην τάπα της αγωνιστικής.

Δείτε τη φάση

Raising a toast with @Efes to the Block of Round 2@waltertavares22 will not be beaten that way! pic.twitter.com/1gZJ9kxpEl

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2020