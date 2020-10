Ολυμπιακός - Μακάμπι: Το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του Χάντερ! (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Οθέλο Χάντερ τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Σκότι Ουίλμπεκιν.

Η Μακάμπι ήταν μπροστά στο σκορ όταν ο Ουίλμπεκιν πάσαρε στον Αμερικανό σέντερ κι εκείνος κάρφωσε για το 10-16.

Δείτε τη φάση

A combination that we've gotten used to @scottiew_5 Othello Hunter #7DAYSmagicMoment pic.twitter.com/LKWE7XbGcs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2020