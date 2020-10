Από το 2010 μέχρι το 2016 βρέθηκε στη Ρεάλ, ενώ από το 2019 προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αρμάνι.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ θα κληθεί να παίξει απέναντι στους Μαδριλένους και η Εuroleague έφτιαξε ένα όμορφο video για τον Ισπανό γκαρντ.

When it comes to @SergioRodriguez some things never changepic.twitter.com/fBtVAbu3sB

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2020