Ολυμπιακός: Τα αντιρατσιστικά μηνύματα στις φανέλες (pic)

Ο Άαρον Χάρισον θα έχει το «I can't breathe» για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Χασάν Μάρτιν θα έχει το «R.I.P. Eric Garner» για τη δολοφονία ενός ακόμα Αφροαμερικανού από την αστυνομία το 2014.

Ο Λιβιό Ζαν Σαρλ που επιστρέφει στην 12άδα θα φοράει φανέλα που θα γράφει «la vérité pour Adama» όπερ και σημαίνει «η αλήθεια για τον Ανταμά» ενώ με τη σειρά του Σακιέλ ΜακΚίσικ το «#JusticeForBreonna» όσον αφορά τη δολοφονία της Μπριόνα Τέιλορ.

We believe in equality for everyone

#2 Aaron Harrisson - I can't breathe

#12 Hassan Martin - R.i.p Eric Garner

#17 Livio Jean Charles - la vérité pour Adama

#77 Shaquile Mccissik - #JusticeForBreonna #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XsQ0GbsDFj

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 14, 2020