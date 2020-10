Τo 7o τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Back to the Future»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος του επίσημου ηλεκτρονικού περιοδικού της και παρουσία πολλά και ενδιαφέροντα «ερυθρόλευκα» θέματα.

Αναλυτικά:

«Το «We Are Olympiacos» επέστρεψε. Το έβδομο τεύχος του επίσημου e-mag της ΚΑΕ κυκλοφόρησε με ένα ξεχωριστό εξώφυλλο και μια διαφορετική συνέντευξη του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού κάνει μια μεγάλη αναδρομή στην καριέρα του για χάρη του περιοδικού μας.

Διαβάστε ακόμα…

• When I was “10» με τον Άαρον Χάρισον

• Η παρουσία του «ερυθρόλευκου» ρόστερ

• To backstage από το διαφημιστικό της bwin με τον Κώστα Σλούκα

• “What’s trending” με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη»

Δείτε ΕΔΩ το έβδομο τεύχος του επίσημου e-mag της ΚΑΕ Ολυμπιακός.