Ρίβερς: «Γιατί δεν κάνουμε τώρα μια "φούσκα" στην EuroLeague»; (pic)

Οι Λέικερς έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο κι έπειτα από 172 αγώνες σε τρεις μήνες, δεν υπήρξε κρούσμα κορονοϊού στις εγκαταστάσεις της Disney World!

Έτσι, λοιπόν ο Κέι Σι Ρίβερς αναφέρθηκε στο σενάριο «φούσκας» για την EuroLeague, το οποίο στήριξε αρχικώς ο Μάικ Τζέιμς.

«Είναι τρελό αυτό που γίνεται! Στηρίζω απόλυτα το μοντέλο της "φούσκας" αν μπορεί να δουλέψει. Ο Μάικ Τζέιμς το ζήτησε να γίνει πριν αρχίσει η σεζόν. Γιατί όχι τώρα;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός σκόρερ της Ζενίτ.

Crazy!!!! I'm all for a bubble if it will workout. @TheNatural_05 asked about a bubble before the season started. So why not now

