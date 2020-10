Πριν από το παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του, ο Καναδός γκαρντ χρειαζόταν 15 πόντους προκειμένου να φτάσει τους 1.000 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα μετρούσε 962 πόντους με την Ζάλγκιρις (716 πόντοι) και την Μπαρτσελόνα (246 πόντοι) ενώ είχε και τους 23 πόντους με τη φανέλα της Ζενίτ από την πρεμιέρα της EuroLeague.

Απέναντι στην Μπαρτσελόνα πέτυχε ακριβώς 15 πόντους και έφτασε τους 1.000 στην καριέρα του στην διοργάνωση.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που ετοίμασε η EuroLeague.

