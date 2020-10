Ο Πρίντεζης χρειαζόταν πιο πολύ από ποτέ ακόμα μια καλή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ

«Πάντα πιστεύω ότι η ομάδα κερδίζει. Ήταν πολύ καλό που αντιδράσαμε μετά την κακή ήττα στην πρεμιέρα. Και ως ομάδα κερδίσαμε. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλο το 40λεπτο, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι στη μεγαλύτερη διάρκεια, βάλαμε τα σουτ και πήραμε μια σημαντική νίκη.

Πάντα τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικά. Είναι μια πολύ καλή νίκη και όπως ξέρουν όλοι η σεζόν είναι μεγάλη και ακόμα είναι πολύ νωρίς».

Ο Γιώργος Πρίντεζης στάθηκε μπροστά στην κάμερα της Nova και μίλησε για την ομάδα και τους συμπαίκτες του, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την προσωπική εμφάνιση, στην 2η αγωνιστική της Euroleague. Ο Έλληνας φόργουορντ άκουσε σκληρή κριτική, μετά το πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Ζάλγκιρις και ένιωθε την ανάγκη να απαντήσει μέσα στο παρκέ.

Όπως όλοι οι παίκτες, προέρχονται από μια πολύ μεγάλη αποχή και γίνεται φανερό στα περισσότερα παιχνίδια ότι οι παίκτες ψάχνουν τα πατήματα τους. Ο Πρίντεζης έχει παραδεχθεί ότι δούλεψε πολύ το καλοκαίρι για να είναι έτοιμος και δείχνει να θέλει να επιστρέψει στον παλιό καλό του εαυτό. Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια μεγάλη ανανέωση στους ξένους παίκτες, αλλά ο Μπαρτζώκας παρέμεινε στον πάγκο, ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε και πλέον υπάρχει ένας κορμός μιας ομάδας κυρίως Ελλήνων, μαζί με τον Βεζένκοβ που ξέρουν πάρα πολύ καλά να διαχειριστούν τις δύσκολες καταστάσεις που θα προκύψουν μέσα στην σεζόν.

Ο χρόνος είναι σύμμαχος, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για όλες τις ομάδες και όλοι ψάχνουν ευκαιρίες να μάθουν ο ένας τον άλλον και πως λειτουργεί καλύτερα η ομάδα τους. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίσεις, όπως αυτή του Γιώργου Πρίντεζη, έχουν τεράστια σημασία σε μια ομάδα. Οι πιο παλιοί, οι πιο έμπειροι δείχνουν τον δρόμο και στους υπόλοιπους και φυσικά βγαίνουν μπροστά εκεί που χρειάζεται. Σε συνδυασμό με τα κομμάτια που ενώνονται, έρχονται πολύτιμες νίκες σε έναν... Μαραθώνιο παιχνιδιών, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά που θα καταλήξει.

Man of the match: Georgios Printezis. Like a fine wine!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5QvS1OduP6

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 9, 2020