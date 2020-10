Ο ψηλός των Ρώσων αρχικά τάπωσε τον Χίγκινς και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια άλλη φάση με εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα.

Δείτε τον Πόιθρες σε δράση

.@AlexTheGreat22 on the defensive end

He can do it ALL! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HLYU86mpRL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2020