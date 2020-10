EuroLeague: Από τη Ρεάλ στην Κίνα ο Μέζρι (pic & vid)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ το 2015 και διεθνής με την εθνική ομάδα μπάσκετ της Τυνησίας ήταν free agent έπειτα από την αποχώρησή του από τους Μαδριλένους.

Ο Μέζρι, ο οποίος αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς την περίοδο 2015-19 έχοντας 3.4 πόντους και 4 ριμπάουντ μ.ό. σε 204 συμμετοχές θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Οι Ρόγιαλ Φάιτερς του Πεκίνου ανακοίνωσαν την απόκτησή του, μαζί με τον Τζόσεφ Γιανγκ.

Official: Beijing Royal Fighters have signed Salah Mejri and Joseph Young.

— Zhang Duo (@ZhangDuo15) October 9, 2020