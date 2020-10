Λοβέρν: «Δεν έχω συμπτώματα, ανυπομονώ να επιστρέψω» (pic)

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ δεν ακολούθησε την Ζαλγκίρις στη Ρωσία, για το παιχνίδι με την Χίμκι, καθώς διεγνώσθη με κορονοϊό.

Ενόψει της αναμέτρησης (09/10, 20:00), ο Ζοφρί Λοβέρν ενημέρωσε τους ακολούθους του για την κατάστασή του, λέγοντας: «Πριν φύγουμε για τη Ρωσία, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Δεν έχω συμπτώματα. Εύχομαι στην ομάδα μου το καλύτερο για την αναμέτρηση με την Χίμι.

Ανυπομονώ να επιστρέψω στην ομάδα μου».

Before leaving to Russia, I have been tested positive for Coronavirus. I don’t have any symptoms.

I wish the best to my team tonight against Khimki in @euroleague!

Can’t wait to be back with the team pic.twitter.com/XP48cBo0H4

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) October 9, 2020