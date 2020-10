EuroLeague: Θετικός στον κορονοϊό ο Λοβέρν! (pic)

Το καλεντάρι της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τη Ζάλγκιρις στη Ρωσία για τον αγώνα με την... αποδεκατισμένη Χίμκι.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζοφρί Λοβέρν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τη θέση του στη 12άδα θα πάρει ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς.

Ο Γάλλος είναι ασυμπτωματικός και είναι σε απομόνωση σπίτι του.

Joffrey Lauvergne is not making the trip to Moscow, as his COVID-19 test came back positive. He is not feeling any COVID-19 symptoms and is isolating at home.

