Παπαπέτρου: Μία νίκη μακριά από τις 100 στην EuroLeague! (vid)

Ο 26χρονος φόργουορντ μετράει αισίως 170 ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (114 με τον Ολυμπιακό και 56 με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ) και τις 99 φορές έχει φύγει από το γήπεδο ως νικητής.

Αυτό σημαίνει ότι θέλει άλλη μία νίκη για να μπει στο «club» των «κατοστάρηδων». Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τους «ερυθρόλευκους» την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ (9/10, 21:00) και ο Παπαπέτρου θα... ψάξει τη νίκη υπ' αριθμόν «100» στο ντέρμπι «αιωνίων».

Ioannis Papapetrou is one win away from 100 in his EuroLeague career

Will he get it with @paobcgr against his former tea, in Round 2? You can put him in your fantasy side if you think he will show UP https://t.co/fDztNgMxD2#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/HWWBjte6yD

