«Επιστρέφει στον Ερυθρό Αστέρα ο Ρότσεστι» (pic)

Ο 35χρονος γκαρντ αποκτήθηκε πέρυσι από τον Ολυμπιακό, για να τον βοηθήσει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους».

Τώρα, ο Ρότσεστι θα συνεχίσει στην Euroleague και με μια ομάδα που ξέρει καλά, αφού αναμένεται να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα, στον οποίο ήταν τη σεζόν 2017-18.

Πέρυσι, είχε κατά μέσο όρο 4.6 πόντους και 3.6 ασίστ.

Taylor Rochestie is expected to return to Crvena Zvezda to strengthen the backcourt of the Serbian powerhouse

