Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε ομάδες της Euroleague ο κορονοϊός.

Η Χίμκι ενημέρωσε τον κόσμο πως οι Γιάνις Τίμα, Εβγκένι Βορόνοφ και Τζόρνταν Μίκι είναι θετικοί στον ιό μετά τα τεστ που έγιναν μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Τρία κρούσματα έχει τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η ενημέρωση των Ρώσων.

По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Калева» были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков @janis_timma, Евгения Воронова и @Jmickey_02 / Timma, Voronov and Mickey were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/QPkkmwRLdo

