Ο Γάλλος γκαρντ τελείωσε το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 12 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ, με τη Φενέρ να επικρατεί με 77-63.

Η Euroleague μάζεψε τα καλύτερα του Ντε Κολό και σας τα παρουσιάζει.

It was business as usual for @NandoDeColo in Round One during @FBBasketbol win!

Check out his highlights!#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/hpoAwovpT8

