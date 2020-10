Πιτίνο: «Συγχαρητήρια Παναθηναϊκέ, καθόλου εύκολη η εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα»! (pic)

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Χίμκι με σκορ 76-78 στην πρεμιέρα της EuroLeague ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους (4/5 βολές, 6/8 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 32:59 που έμεινε στο παρκέ.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα καθοριστικό γκολ - φάουλ ενώ μετά από το τέλος του αγώνα στάθηκε στο μαχητικό πνεύμα του «τριφυλλιού».

Από την πλευρά του ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος επέστρεψε στο NCAA για λογαριασμό του Αϊόνα σχολίασε τη νίκη του «τριφυλλιού» στη Μόσχα: «Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις την EuroLeague εκτός έδρας και να φεύγεις με τη νίκη. Συγχαρητήρια Παναθηναϊκέ! Υπέροχο επιτελείο»!

Not easy to open on the road in the Euroleague and come away with a win. Congrats PAO! Great staff!

