Με Σπανούλη, Νέντοβιτς το μήνυμα της Ένωσης Παικτών EuroLeague κατά του ρατσισμού (vid)

Η ELPA δημοσίευσε ένα βίντεο με τους παίκτες της EuroLeague να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για τον ρατσισμό, την αδικία και τις διακρίσεις.

Οι Βασίλης Σπανούλης και Νεμάνια Νέντοβιτς παίρνουν μέρος σε αυτήν την πρωτοβουλία της Ένωσης Παικτών ενώ ο Τζόρντι Μπερτομέοτ δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο σημαντικό να υψώσουμε όλες τις φωνές μας. Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε ως ένας - παίκτες, σύλλογοι, EuroLeague, ELPA - στέλνοντας ένα μήνυμα».

Euroleague Basketball and @the_ELPA have developed a joint campaign to stand against racism and to challenge discrimination of any kind!#NotInOurWorld pic.twitter.com/0E4A3sQBiv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2020