Ζάλγκιρις Κάουνας: Η επιστροφή του Ρούμπιτ στο ΣΕΦ (vid)

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ προπονήθηκε κα πάλι στο φαληρικό παλέ, αυτή τη φορά φορώντας πράσινα της Ζάλγκιρις και όχι τα κόκκινα του Ολυμπιακού.

Η λιθουανική ομάδα ετοίμασε ένα βίντεο για την επιστροφή του Όγκουστιν Ρούμπιτ στο ΣΕΦ προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, με τον ίδιο να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους «ερυθρόλευκους» αλλά να τονίζει παράλληλα ότι πλέον θέλει να τους κερδίσει.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από τα social media της Ζάλγκιρις

Zalgiris is getting ready for a game against @olympiacosbc, as Augustine Rubit makes a return to Piraeus to face his former club. pic.twitter.com/iyLTzRz33j

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 1, 2020