Ενός λεπτού σιγή στην πρεμιέρα της EuroLeague για Ότζο και Αμπζελίλοφ (pic)

Όπως είναι γνωστό έφυγαν από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες, ο άλλοτε παίκτης του Ερυθρού Αστέρα από καρδιακή προσβολή, όπως επίσης και ο γιατρός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας από κορονοϊό.

Η EuroLeague με σχετική ανακοίνωση γνωστοποίησε την απόφασή της να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στα ματς της πρώτης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (1/10) και Παρασκευή (2/10).

A moment of silence will be held before all 7DAYS EuroCup and Turkish Airlines EuroLeague games in Round 1 of the 2020-21 season in memory of the late CSKA Moscow team doctor Roman Abzhelilov and Michael Ojo, who passed away this summer #EuroLeagueisBack

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2020