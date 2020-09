Σύνθημα Λοβέρν ενόψει Ολυμπιακού: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί» (pic)

Η ομάδα του Μάρτιν Σίλερ έπεσε θύμα έκπληξης απέναντι στην Λιετκαμπέλις αλλά το γεγονός αυτό δεν... πτόησε τον Γάλλο σέντερ.

Ο Λοβέρν αγωνίστηκε 24 λεπτά το ματς και είχε 10 πόντους με 4/6 δίποντα, 2/2 βολές και 6 ριμπάουντ και όπως έγραψε μετά το ματς «δεν ήταν το αποτέλεσμα που περιμέναμε, αλλά θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη 1/10 που ανοίγει η αυλαία της EuroLeague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ζάλγκρις Κάουνας.

Not the result expected but we will come back stronger #manokomanda #zalgiris #kaunas pic.twitter.com/uDE1q6Cb8H

