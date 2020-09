Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» του Παπανικολάου μετά το νέο συμβόλαιο (pic)

Όπως είναι γνωστό ο 30χρονος φόργουορντ υπέγραψε πρόωρα την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο θα τον κρατήσει στον Ολυμπιακό έως και το 2023!

Λίγο μετά τις δηλώσεις που έκανε για το νέο του συμβόλαιο, προχώρησε και σε μια ανάρτηση στο twitter: «Ακόμα τρία χρόνια! Σας ευχαριστώ όλους για τα ευγενικά σας λόγια και την υποστήριξή σας» έγραψε χαρακτηριστικά.

3 more years! Thank you all for your kind words and support! #TogetherWeFight #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/bVK38ZpLOZ

— Kostas Papanikolaou (@K_pap16) September 22, 2020