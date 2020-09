Στιγμή της 10ετίας στην Εuroleague: Το πεταχτάρι του Πρίντεζη είναι η κορυφαία φάση! (vid)

Η ψηφοφορία έφτασε στο τέλος της και ο Γιώργος Πρίντεζης είναι στην κορυφή. Το πεταχτάρι του Έλληνα φόργουορντ, μετά την ασίστ του Σπανούλη, ψηφίστηκε ως η κορυφαία φάση της 10ετίας στην Euroleague.

Ο κόσμος ψήφισε, έχοντας 100 διαφορετικές επιλογές και με ποσοστό 60.5% έφερε στην κορυφή την φάση από τον τελικό του 2012, με τον Ολυμπιακό να κάνει μια τεράστια ανατροπή και τον Γιώργο Πρίντεζη να γράφει το τελικό 62-61 και να δίνει τον τίτλο στην ελληνική ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει την μεγαλύτερη ανατροπή της 10ετίας και το καλάθι του «Πρίντ» ήταν το... κερασάκι σε μια τούρτα που έχει μείνει στην ιστορία.

Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς βρέθηκε στα... σχοινιά, αντέδρασε, ανέτρεψε τα δεδομένα και έφτασε μέχρι τον τίτλο με μια φάση που έχει μείνει στην ιστορία και πλέον είναι και η καλύτερη της δεκαετίας.

Καμία άλλη συμμετοχή δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 40% , ενώ στην δεύτερη θέση έχουμε και πάλι ελληνική εκπροσώπηση με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, να κλέβει και να βγάζει πάσα πίσω από την πλάτη, να παίρνει θέση και στην τρίτη είναι ο Ράις, με το κρίσιμο λέιπ απ το 2014.

The Winner Of The Play Of The Decade as voted by the fans...

The 2012 title-winning shot by Georgios Printezis for @olympiacosbc was chosen as the iconic moment of the decade #EuroLeague20 pic.twitter.com/HyxpN3XsFk

