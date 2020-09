Η Euroleague κινείται σε ρυθμούς επίσημων υποχρεώσεων και κάπως έτσι δημιούργησε promo βίντεο για το τουρνουά που διοργανώνει στην Βαλένθια.

Οι παίκτες μιλούν για την επιστροφή τους με τον Ολυμπιακό να εκπροσωπείται από τους Βασίλη Σπανούλη και Κώστα Σλούκα.

Δείτε το βίντεο...

We are BACK!

Who is ready for the second pre-season tournament in Valencia? #EuroLeagueIsBack pic.twitter.com/Ay9hXSRG1t

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 14, 2020