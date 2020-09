Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε τους δύο νέους αρχηγούς της ομάδας.

Μετά την αποχώρηση των Κάιλ Χάινς και Αντρέι Βοροντσέβιτς που πέρυσι ήταν οι αρχηγοί της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, άλλαξαν.

Ο Έλληνας τεχνικός έχρισε τους Νικίτα Κουρμπάνοφ και Ουίλ Κλάιμπερν.

⚡️Nikita Kurbanov is named CSKA captain!@Da_Thrill21 is named the co-captain.#CSKAbasket pic.twitter.com/4H24v0Ok2W

