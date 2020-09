Η Euroleague δημιούργησε TOP 5 για τις κορυφαίες φάσεις του τουρνουά του Κάουνας.

Το alley oop Νέντοβιτς-Παπαγιάννη δεν γινόταν να λείπει, ενώ κορυφή έπιασε ο Λοβέρν.

Απολαύστε

The TOP 5 PLAYS from Day 1 of the We're Back Preseason Tour in Kaunas #EuroLeagueIsBack pic.twitter.com/LxNADwPVde

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 13, 2020