Το τρομερό promo της Euroleague για τη νέα σεζόν: «Επιστρέψαμε»! (pics & vid)

Η Euroleague ανυπομονεί για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και περίπου ένα μήνα πριν το τζάμπολ, κυκλοφόρησε το φοβερό promo video.

Από την εποχή της καραντίνας έως και σήμερα, η αναμονή φτάνει στο τέλος της και άπαντες περιμένουν ξανά την δράση.

«Αναγκαστήκαμε να μείνουμε μέσα... Αναγκαστήκαμε να μείνουμε μακριά...

Μακριά ο ένας από τον άλλον... Μακριά από αυτούς που αγαπάμε... Μακριά ο ένας από αυτό που αγαπάμε...

Αλλά παραμείναμε ενωμένοι.

Δεν ήμασταν ποτέ μακριά από τη διάθεσή μας, τα χρώματά μας, τα όνειρά μας, το πάθος μας.

Επειδή το πάθος μας βασίζεται στην σκληρή δουλειά, στην ομαδική δουλειά, στην ομαδική προσπάθεια, στην πίεση, στο συναίσθημα, στη γιορτή, στην αφοσίωση, στην ελπίδα, στην διασκέδαση, στην τρέλα.

Το πάθος μας είναι το μπάσκετ. Το μπάσκετ επέστρεψε.

Εμείς επιστρέψαμε!».

We're back! For the first time since March, Turkish Airlines EuroLeague basketball will be played in Lithuania!

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 11, 2020