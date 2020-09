Ζενίτ - ΤΣΣΚΑ 78-80: Νίκη με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ στο φινάλε! (vids)

H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επιβλήθηκε της Ζενίτ στο πλαίσιο του τουρνουά «Neva Cup» έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν σημείο αναφοράς στην επίθεση της ΤΣΣΚΑ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Από 'κει και πέρα, ο Τόκο Σενγκέλια ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ είχε 11 πόντους ενώ σκόραρε στα 0.7" για το φινάλε χαρίζοντας τη νίκη στην ΤΣΣΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 38-47, 60-67, 78-80

CSKA grabs its first win in Neva Cup by defeating Zenit. Nikola Milutinov hit the last shot with 0,7 second left. pic.twitter.com/ztVJDhCwRb

— Artem Komarov (@art_basket) September 10, 2020