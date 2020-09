Ο Όγκουστ εξήγησε τον λόγο που επέλεξε το «8» στη φανέλα (pics)

Ο Ελληνοαμερικανός σέντερ δεν διάλεξε το «23» που είχε στην προηγούμενη θητεία στους «πράσινους» την σεζόν 2017-18 (σ.σ. την ώρα που του «30» που αποτελεί ανέκαθεν το αγαπημένο του νούμερο ήταν «καπαρωμένο» από τον Ουάιτ) και είχε... πολύ ιδιαίτερους και προσωπικούς λόγους για να το κάνει.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι επέλεξε φέτος το «8» γιατί γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου, ότι τόσο η σύζυγός του όσο και ο γιος του γεννήθηκαν τον 8ο μήνα όπως είναι και το επώνυμό του (Αύγουστος) ενώ και ότι ο γιος του γεννήθηκε στην «Kobe Bryant Day» (24/8) ο οποίος Κόμπι φορούσε στο πρώτο μισό της καριέρας του το «8»!

I was born on the 8th, my wife to be along with my son were both born on the 8th month of the year (August/e like my last name), My son was born on 8/24 (Kobe Day), Kobe wore the number 8...

— Z (@ZachEliAuguste) September 2, 2020