Ασίστ Καλάθη και τρίποντο Πρίντεζη, διεκδικούν την καλύτερη φάση του 6ου γύρου! (vid)

Ανάμεσα στις υποψήφιες φάσεις είναι το νικητήριο τρίποντο του Γιώργου Πρίντεζη στη σειρά με την Μπαρτσελόνα, με το οποίο έστειλε τον Ολυμπιακό στο Final 4 της Μαδρίτης το 2015.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται και μια απίστευτη «σκαστή» πάσα του Νικ Καλάθη στον Κένι Γκέιμπριελ στα playoffs του 2018 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε το βίντεο και επιλέξτε: Ποια σας άρεσε περισσότερο;

Round 6 of the 'Play Of The Decade' is LIVE!

Some MONSTER plays to choose from here

➡ https://t.co/cUu81yONFF#EuroLeague20 pic.twitter.com/iyEQOORDiD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 31, 2020