Χάινς: «Να αναλάβουμε δράση με την ψήφο και να ακουστούν οι φωνές μας» (pic)

Oι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατεβούν στο ματς με τους Μάτζικ, στέλνοντας μήνυμα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, ενώ με τους τρόπο τους ζήτησαν δικαιοσύνη.

Όλα όσα γίνονται στις ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητο τον Κάιλ Χάινς. Ο ψηλός της Αρμάνι ζήτησε από τους συμπατριώτες του αναλάβουν δράση και να ακουστούν οι φωνές τους ψηφίζοντας.

«Προς όλους τους Αμερικανούς μπασκετμπολίστες και τις οικογένειες τους. Ο πιο απλός τρόπος για όλους μας είναι να αναλάβουμε δράση και να ακουστούν οι φωνές μας ψηφίζοντας. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία αλλαγή, χρειάζεται να βρεθούν εκείνοι οι επίσημοι που έχουν την πρόθεση να εμπλακούν σε αυτές τις αλλαγές», έγραψε.

To all my American overseas hoopers and their families. The simplest way for us to take action and to make sure our voices are being heard is too VOTE! If we want to create change we need public officials that are willing to envoke those changes.

— Kyle Hines (@SirHines) August 28, 2020