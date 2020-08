Το καλάθι με το οποίο ο διεθνής φόργουορντ είχε χαρίσει στον Ολυμπιακό τη νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και συνάμα την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, αναδείχθηκε ως η καλύτερη φάση σε τελικό EuroLeague.

Και δεν ήταν και η μοναδική για τους «ερυθρόλευκους» ο οποίοι είχαν άλλους δύο εκπρόσωπους από τον τελικό του 2013 στο Λονδίνο. Το τρίποντο του Σπανούλη από τα εννέα μέτρα, αλλά και η τάπα του Χάινς στον Μίροτιτς.

Δείτε το ΤΟΡ-10 από τους τελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης

Doing it when it's ALL on the line!



Top 10 All-Time Plays from Championship Games...#EUROLEAGUEUNITED | @TurkishAirlines pic.twitter.com/S7nI4utbDM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 27, 2020