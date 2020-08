Μπορεί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Ανδόρα να είχε το πάνω χέρι και αν διατηρούσε διαφορά κοντά στους 10 πόντους, αλλά στην τελευταία περίοδο «μίλησε» η εμπειρία των παικτών της Μπαρτσελόνα.

Ο Νικ Καλάθης ήταν από τους πρωτεργάτες προκειμένου να κάνουν οι «μπλαουγκράνα» την ανατροπή σημειώνοντας 13 πόντους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα; Η Μπαρτσελόνα πραγματοποιήσει στην τελευταία περίοδο επιμέρους 32-15 (!) και να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «έγραψε» και την πρώτη του νίκη, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, ως πρώτος προπονητής των Καταλανών.

Τα Δεκάλεπτα: 19-18, 41-35, 67-58, 82-90

Calathes to Smits in transition pic.twitter.com/ApZxPRJgpH

Nick Calathes with the bounce pass to Mirotic pic.twitter.com/caq9HihzrU

— BasketHead (@the_BasketHead) August 26, 2020